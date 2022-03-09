Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı

09.03.2022 16:14
Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adreslerde, 967 milyon lira ve 504 bin dolar tutarında 26 senet, 520 bin liralık 2 çek, 186 bin 320 lira, 74 bin 600 dolar, 28 bin avro, farklı kişilere ait 52 tapu aslı ve fotokopisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, dolar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
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