TEFECİLER, ESNAFLIK YAPTIKLARI MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ - Son Dakika
Üye Girişi

TEFECİLER, ESNAFLIK YAPTIKLARI MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ

06.08.2022 17:12

ADANA'da tefeci şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 13'ü ise savcılık talimatıylsa serbest bırakıldı.

ADANA'da tefeci şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 13'ü ise savcılık talimatıylsa serbest bırakıldı. Şüphelilerin, esnaflık yaptıkları mahalledeki kişileri ağlarına düşürdükleri, yüzde 150 oranında faizle borç para verdikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri, şebekenin Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde 105 kişiye faizle para verip, 28 milyon lira haksız kazanç sağladığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 şüphelinin yakalanması için 2 Temmuz günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek, borçlu tarafından imzalanmış 4 boş senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 101 mermi, 1 elektroşok cihazı, farklı kişilere ait 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ele geçirildi.

YÜZDE 150 FAİZ UYGULAMIŞLAR

Yapılan çalışmada şüphelilerden Osman K., kardeşleri Adnan K. ve Erdal K. ile Osman B., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ve Müslüm K.?nin, esnaflık yaptıkları mahalledeki kişileri ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara yüzde 150 oranında faiz karşılığı borç para verdikleri saptandı.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Erdal K. ile Mehmet K. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı Gönen'de kaçak sigara operasyonu Gönen'de kaçak sigara operasyonu
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEFECİLER, ESNAFLIK YAPTIKLARI MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:39 Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: TEFECİLER, ESNAFLIK YAPTIKLARI MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement