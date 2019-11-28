Adana'da tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 4 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tefeci ve dolandırıcılara yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli ekipler, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla M.G., S.B., M.B. ve M.B. adlı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 20 bin lira, 175 adet dolu ve boş senet, şahıslara ait çeşitli materyaller, 15 adet 3. şahıslara ait tapu bilgileri, 12 adet içerisinde alacak verecek bilgilerinin bulunduğu not defteri, 90 adet tapu, adliye, banka, icra müdürlüğü ve SGK gibi kamu kurumlarına ait belgeler ve 15 adet taşınır ve taşınmaz mallara ait alım satım sözleşmesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenilirken olayla ilgisi olan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ADANA