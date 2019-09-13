Adana'da tefecilere operasyon: 17 gözaltı
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ADANA'da, polis ekiplerince 'tefecilik' yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:28 Kaynak: DHA
ADANA'da, polis ekiplerince 'tefecilik' yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yüksek faizle borç veren 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, gözaltına aldıkları kişileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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