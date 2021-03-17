Adana'da tefecilere operasyon: 9 gözaltı kararı - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen Adem T. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için Adana ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin yürüteç yardımıyla yürüdüğü görüldü.