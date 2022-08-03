Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı - Son Dakika
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Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı

03.08.2022 01:15
Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı

Adana'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken aramalarda 8 milyon 350 bin liralık senet çıktı.

Adana'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken aramalarda 8 milyon 350 bin liralık senet çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri tefecilik suçu çerçevesinde İncirlik Mahallesinde 21 şüphelinin faiz karşılığında para vererek 105 şahıstan 28 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Polis bu tespit üzerine bugün şafak vakti yaptığı operasyonda 20 zanlıyı gözaltına aldı. Kaçan bir zanlının bulunması için çalışma başlattı. Polis zanlıların evlerinde yaptığı aramada ise 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek ayrıca 4 borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe, 1 komando bıçağı, 1 elektro şok cihazı, 6 farklı kişiye ait bankamatik kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ve ayrıca alacak notlarının bulunduğu evraklar ele geçirildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor. - ADANA

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Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı Adana'da 28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon Adana'da 28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon
Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, İncirlik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı - Son Dakika
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