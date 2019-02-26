Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Tefecilik' Operasyonu: 23 Gözaltı

Adana'da 'Tefecilik' Operasyonu: 23 Gözaltı

33 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 'Tefecilik' Operasyonu: 23 Gözaltı, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 800 polis, örgüt kurarak tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilerin bulunduğu 33 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 89 bin TL, 11 bin TL değerinde altın, F serisi 1 dolar, borç bilgileri ve iddia kuponları ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki 26 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet ve 7 hard diske de el koyuldu. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 23 kişinin sorgulandığı öğrenildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

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