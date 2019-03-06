Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı

Adana'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Adana'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Adana'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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