Adana'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Adana'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adana
'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.
Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi.
Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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