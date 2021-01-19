Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Zanlıların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ve tapu ele geçirildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor

NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede