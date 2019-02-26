Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefecilik ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adana'da Tefecilik ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Tefecilik ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla örgüt kurarak tefecilik ve yasa dışı bahis suçlarını işlediği ileri sürülen şüphelileri yakalamak için 33 adrese 800 polisle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 89 bin 625 lira, 11 bin lira değerinde altın, 5 tapu, 26 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 7 taşınabilir bellek, 21 kredi ve banka kartı ve bahis kuponları bulunan kağıtlar ele geçirildi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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