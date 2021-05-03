Adana'da tehditle babasının parasını gasbettiği öne sürülen sanık 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika

Adana'da ölümle tehdit ettiği babasının parasını gasbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuksuz V.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü sanığın, 30 lirasını istediği babası F.Ş'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine öldürmekle tehdit ettiği ve parayı zorla babasından aldığı belirtildi.

İddianamede oğlundan şikayetçi olan F.Ş'nin "Oğlum V.Ş. uyuşturucu kullanıyordu. Kendisi benden zorla para istiyordu. Para veremeyince 'Seni öldürürüm' diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay günü 'Mecbursun, bana para vereceksin, ne yaparsan yap parayı senden alacağım.' diyerek elimden parayı aldı." beyanında bulunduğu bildirildi.

V.Ş'nin benzer suçlardan sabıkalı olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık V.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.