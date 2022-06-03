Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası - Son Dakika
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Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası

03.06.2022 10:43

Adana'da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan köpek sahibi 37 kişiye, 14 bin 982'şer lira ceza verildi.

Adana'da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan köpek sahibi 37 kişiye, 14 bin 982'şer lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak'ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi tehlikeli köpek ırklarına yönelik, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kayıt altına alınma süresinin bitiminden bugüne kadar park, bahçe ve sokak gibi yerlerde, ağızlığı olmayan, tasmasız gezdirilen ve kayıt altına alınmadığı belirlenen 37 köpeğe el koydu.

Polis, köpeklerin sahibi 37 kişiye 14 bin 982'şer lira ceza uyguladı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, sahiplerince terk edilmiş tehlikeli ırklar arasındaki 43 köpeği de belediye görevlileriyle yakalayıp barınağa götürdü.

Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası

YORUMLAR
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Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası - Son Dakika
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