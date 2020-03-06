Adana'da tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Adana'da tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.

Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.

Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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