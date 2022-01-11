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Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü - Son Dakika

Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü

11.01.2022 20:28

Adana'nın Aladağ ilçesinde, tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklentisinin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hasar oluştu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklentisinin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hasar oluştu.

Darıçukuru Mahallesi'nde Bekir Göklektaşoğlu'na ait tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklenti kısmına, yağışın etkisiyle gevşeyen zeminden kopan kaya parçası düştü.

Evin, kaya parçasının isabet ettiği bölümünde büyük hasar oluşurken, kopan bazı kaya parçalarının ise ağaçlara asılı kaldığı görüldü.

Göklektaşoğlu, evindeki hasar nedeniyle geçici olarak aynı bölgede yaşayan oğlunun yanına yerleştirildi.

Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü
Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü

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Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü - Son Dakika
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