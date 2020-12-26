Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş açıklarında bir teknedeki balıkçının avlandığı sırada rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu