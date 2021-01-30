Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin dikkati sayesinde yakalanan ve bir kadının cep telefonunu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pazarlar Caddesi'nde yankesicilik olaylarına karşı yaya devriyesindeyken, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polisi fark edip kaçmaya başlayan M.Ç. (32) ve F.M (41), kovalamaca sonucu yakalandı.
Ekipler, kovalamaca esnasında M.Ç'nin bir otomobilin altına cep telefonu attığını tespit etti.
Zanlıları emniyete götüren polis, otomobilin altına atılan cep telefonunun Nadire Tülü'ye (54) ait olduğunu belirledi.
Tülü'nün cep telefonunun çalındığını fark etmediği ancak kaybetme ihtimaline karşı polise başvurduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da telefon hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika