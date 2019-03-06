Son Dakika Haberleri: Adana'da Telefonla Dolandırıcılık

Adana'da Telefonla Dolandırıcılık

58 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, bir çiftin altınlarını alarak kaçtı.

Adana'da Telefonla Dolandırıcılık, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, bir çiftin altınlarını alarak kaçtı.

Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İncirci'yi (67) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişi, bir operasyon yürütüldüğünü söz konusu kişiden, evden çıkarak sokaktaki parka gelmesini istedi.

Bunun üzerine İncirci, savcı olduğuna inandığı telefondaki kişinin söylediklerini yerine getirerek parka gitti. Bu sırada başka bir kişi eve gelerek İncirci'nin eşi Esma'ya kendisini polis olarak tanıtıp, kocasının gözaltına olduğunu, soruşturma kapsamında evdeki altınları vermesi gerektiğini söyledi.

Paniğe kapılan kadın, evdeki 7 bilezik, iki yüzük ile iki çift altın küpesini dolandırıcıya teslim etti.

Bir süre sonra eve öden Cumali İncirci, eşinden durumu öğrenmesi üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Telefonla Dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]