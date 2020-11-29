'Adana'da temeli hasarlı, duvarları çatlak binaları badana yaptırıp satıyorlar' - Son Dakika

ADANA Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Melih Baki, ilk etabı 2002 yılında tamamlanan ve 2005 yılında tam anlamıyla faaliyete geçen 'Çatalan İçme Suyu Projesi' öncesi kentin içme suyunu karşılayan yaklaşık 264 su kuyusunun kapatılmasının risk olduğunu kaydetti. Baki, o yıllarda yapımı tamamlanan çok katlı bodrumlu apartmanların altının su dolduğunu söyleyerek, "Temeli su dolduktan sonra duvarlarında çatlaklar meydana gelen evler, ev sahipleri tarafından badana yaptırılıp satışa çıkartılıyor" dedi.

Kentte içme suyunu karşılamak için yıllar önce açılan 264 su kuyusu, 2002 yılında başlanan ve 2005 yılında tamamlanarak kentin içme suyunu karşılayan 'Çatalan İçme Suyu Projesi'nin hayata geçmesinin ardından kapatıldı. İçme suyu projesi sonrası kapatılan kuyular ise aradan geçen yılların ardından tekrardan suyla dolmaya başladı. İçme suyu projesi öncesi yapılan yüzlerce binanın temeli ise suyla doldu.