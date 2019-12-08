Son Dakika Haberleri: Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
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Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

6 saat önce

Adana'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan (24), merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alper Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Doğan'ın meslektaşları ve yakınları, gözyaşı döktü.

Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:59 Kaynak: AA
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