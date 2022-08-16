Bir kavşakta da motosikletlinin otomobile çarpması ve ardından sürücünün yerde sürüklenmesi kamera kayıtlarında yer alıyor.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da motosikletlilerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında - Son Dakika

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