Adana'da termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

10.03.2022 14:54
Adana'da termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'ndeki termik santralden yaklaşık 860 bin lira değerinde bakır kablo çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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