Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

06.02.2021 15:24

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Adana'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gölgede 21, güneş altında ise 32 dereceyi gösterdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

"HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR KIŞI YAŞIYORUZ"

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan Hatice Şen, "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" dedi.

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

"HERHALDE DÜNYANIN SONU GELDİ"

Yol üzerinde bulunan parktaki bankta kısa süreli dinlenen Nuriye Koruklu ise, "Yarım kollu giymeme rağmen terliyorum. Bu sene daha hiç kışlık kıyafet giymedim. Böyle bir sıcak hiç görülmemiştir herhalde dünyanın sonu geldi" diye konuştu.

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi - Son Dakika


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