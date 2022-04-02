Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi - Son Dakika
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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

02.04.2022 17:43
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

ADANA'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterirken, parklar ve yeşil alanlar, sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

ADANA'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterirken, parklar ve yeşil alanlar, sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri de park ve bahçelere akın etti. Parklarda ağaçların gölgesinde dinlenenler, sıcak havayı değerlendirmek istediklerini söyledi. Aileler, yeşil alanlarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirip, piknik yaptı.


Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi - Son Dakika
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