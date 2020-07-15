Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika

ADANA'da hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti. Ağaç gölgelerine yatanların yanı sıra bazı vatandaşlar, başlarına soğuk su döktü.
Kentte bugün termometreler 36 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak havaya dayanamayan Adanalılar da soluğu parklarda aldı. Bazı vatandaşlar, parklardaki ağaçların gölgesine yatarak ya da oturarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da başlarına soğuk su döktü. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar ise ayaklarını süs havuzlarına sokarak, oyun oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre kentteki sıcaklık hafta boyunca devam edecek.