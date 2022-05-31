ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

31.05.2022 15:37

ADANA'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

ADANA'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Mayıs ayının son gününde Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı. Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda arkadaşlarıyla oturmaya gelen emekli Sait Arslan (61), sıcak havaları çok sevdiğini belirtti. Güneşin kendisini zinde tuttuğunu anlatan Arslan, 'Adana'ya bu sıcak gelmeseydi millet hep hasta olurdu. Hastalandığımda evimin damına çıkıyorum ve yarım saat güneşin altında uzanıyorum. Çelik gibi oluyorum. Adanalılar olarak sıcağa alışmışız. Güneşe ateş edenler ise günah işliyorlar. Bu sıcak insanı iyileştirir. Allah, sıcaklığı Adana'da eksik etmesin. Soğuk bize gelmiyor' diye konuştu.

'KLİMALI YERLERDE SERİNLİYORUM'

Ağaç gölgesinde oturan öğrenci Nisa Çülhan (18) ise sıcaklardan bunaldığını vurgulayarak, 'Bir yerden bir yere giderken yolda klimalı marketlere girip serinlemeye çalışıyorum. Burada yaşamayanlar bu sıcağı anlayamaz. Ağustos ayı nasıl olacak düşünemiyorum' dedi.

ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

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Kaynak: DHA

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