Adana'da Terör Operasyonu
14 dakika önce
Adana'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Adana
'da terör örgütleri PKK
ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katılımıyla 20 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5'i PKK ve 5'i DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:49 Kaynak: AA
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