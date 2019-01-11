Adana'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Adana'da terör operasyonuAdana'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli N.H. ile İ.M. yakalandı.
Adana
'da terör operasyonu
Adana'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli N.H. ile İ.M. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 9 Ocak'ta 5 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, terör örgütü PKK
adına sözde mahkeme kurarark yargılama yaptığ iddia ediler B.G. yakalandı. Ekipler ayrıca, terör örgütü YPGPYD'ye eleman kazandıran Suriyeli N.H. ve İ.M,'i gözaltına aldı.
Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:15 Kaynak: DHA
Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu
Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Son Dakika! Televizyonlarda Taksit Sayısı 3'ten 9'a Çıkarıldı
Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı