Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Operasyonu

Adana'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli N.H. ile İ.M. yakalandı.

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Adana'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli  N.H. ile İ.M. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 9 Ocak'ta 5 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurarark yargılama yaptığ iddia ediler B.G. yakalandı. Ekipler ayrıca, terör örgütü YPGPYD'ye eleman kazandıran Suriyeli N.H. ve İ.M,'i gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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