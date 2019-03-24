Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Operasyonu

Adana'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U, S.Y. ve M.Ç. tutuklandı, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:41 Kaynak: AA

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