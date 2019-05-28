Son Dakika Haberleri: Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüt adına yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:16 Kaynak: AA
PKK, Adana, Güncel
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