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Adana'da terör operasyonu

16 dakika önce

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye eleman kazandırdıkları ve finansman sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.O. ve M.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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