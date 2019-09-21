Son Dakika Haberleri: Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

33 dakika önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla, "uyuyan hücre evinde" gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edildi.

Adana'da terör operasyonu, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla, "uyuyan hücre evinde" gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriyeli İ.F. (35), İ.H. (25) ve A.C.M'nin (35) yaklaşık 6 ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, daha sonra kente geldiklerini ve "uyuyan hücre evinde" bulunduklarını tespit etti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ için savaştıkları, örgüte eleman kazandırdıkları ve silah temini yaptıkları da iddia edilen şüpheliler, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sınır dışı edildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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