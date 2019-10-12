Adana'da terör operasyonu

Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgüt adına faaliyet gösteren kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmayla uyuşturucu bağımlısı bir kişiyi daha iyi bir yaşam vaadiyle kandırıp örgüte dahil ettiği öne sürülen Mehmet E. (35) ile 2018 yılında polise el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonrasında parçalar üzerinde parmak izi tespit edilen Onur B'nin (19), merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde farklı adreslerde kaldığını belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Mehmet E. tutuklandı, Onur B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.