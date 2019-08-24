Adana'da terör operasyonu 5 gözaltı

Adana'da, polis aracına havai fişekle saldıran 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekiplerine ara sokaklardan havai fişek atıldı. Saldırıda yara almayan polisler, zanlıların peşine düştü. B.K. ile yaşları 18'den küçük dolan F.Ç. ve A.B kovalamaca sonucu yakalandı.Bir diğer operasyonda ise terör örgütü PKK'yı sosyal medya hesaplarında öven A.T. ve Y.Ö. de gözaltına alındı.

5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardınran çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.