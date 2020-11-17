Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı

17.11.2020 10:00
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 2 adet SD mikro hafıza kartı, 1 adet tablet ve 7 adet CD ele geçirildi.

Şüpheli 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı

Operasyon, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 10:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei