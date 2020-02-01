Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika

Adana 'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı

Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti

PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş

8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!