Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika

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Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
6 saat önce
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.
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