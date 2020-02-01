Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika
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Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi

6 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.

Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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