Adana'da Terör Operasyonunda Yakalanan Bir Şüphelinin, Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki...
1 saat önce
Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.
Adana
'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38 Kaynak: AA
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