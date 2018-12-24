Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Operasyonunda Yakalanan Bir Şüphelinin, Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki...

Adana'da Terör Operasyonunda Yakalanan Bir Şüphelinin, Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki...

1 saat önce

Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.

Adana'da Terör Operasyonunda Yakalanan Bir Şüphelinin, Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki..., System.String[]
Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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