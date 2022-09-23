Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika

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