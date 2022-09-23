Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

23.09.2022 07:06

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika
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