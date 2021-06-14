Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık E.A. ile avukatı hazır bulundu.

Sanık E.A. savunmasında, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Sosyal medya hesabımdaki paylaşımları ben yaptım. Bu paylaşımların terör örgütü propagandası olduğunu bilmiyordum. Suç işleme kastım yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu, paylaşımların çokluğu ve içerikleri de dikkate alınarak E.A'nın "terör örgütü propagandası yapma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.