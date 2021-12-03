Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu S.M.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık S.M.H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen S.M.H, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'a katıldığını belirterek, "Örgüt tarafından bana 'Şurta' adlı sözde polis görevi verildi. Bu görev nedeniyle bana tabanca da verildi. Trafik cezası kesiyorduk. Topladığımız paraları DEAŞ'a teslim ediyorduk. Yaklaşık bir yıl kadar bu görevi yürüttüm." ifadesini kullandı.

S.M.H'nin, kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık S.M.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.