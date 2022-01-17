Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu T.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık T.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

T.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken "Ramazan" kod adını kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla aktif yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık T.H, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.