Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

15.03.2022 12:41
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz A.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık A.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.Ç'nin DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı Grubu'nda ders ve toplantılara katıldığı belirtilerek, sanığın 21 Şubat 2021'de Adana'da 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili biri tutuklu 5 DEAŞ sanığıyla saklanmaları için örgütsel telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

A.Ç'nin, sanıkların fotoğraflarını video haline getirip eylemlerini övdüğü ve sosyal medya hesabından örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık A.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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