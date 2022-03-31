Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan Suriye uyruklu M.E.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.E.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı belirtildi.

M.E.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.E.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.E.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.