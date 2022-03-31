Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

31.03.2022 15:15
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan Suriye uyruklu M.E.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.E.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı belirtildi.

M.E.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.E.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.E.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı

Suriye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement