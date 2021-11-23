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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi

23.11.2021 10:14
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Y.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığına yönelik görüntüler bulunduğu belirtildi.

Y.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın kentteki ikametinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildiği, Suriye'de de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı bildirilerek, Y.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu Y.A, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Suriye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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