Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

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