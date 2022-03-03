Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılmak için Konya'dan Adana'ya geldiğini, kentte örgüte ait hücre evinde kaldığını, faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini belirtti.

Savcı, A.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu ve örgüt üyelerinin kullandığı Telegram grubunda yer aldığını bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

A.K. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.