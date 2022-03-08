Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılmak için İzmir'den Adana'ya geldiğini, kentte örgüte ait hücre evinde kaldığını, kod isim kullandığını ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini belirtti.

Savcı, E.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu ve örgüt üyelerinin kullandığı Telegram grubunda yer aldığını bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

E.K. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.