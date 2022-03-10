Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

10.03.2022 15:32
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.A.Ş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'a katılmak için İstanbul'dan Adana'ya geldiğini, örgütsel faaliyetler için "Ebu Talha" kod adını kullandığını, kentte örgüte ait hücre evinde kaldığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini belirtti.

Savcı, S.A.Ş'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, hakkında somut ve tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

S.A.Ş. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ebu Talha, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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