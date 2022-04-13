Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

13.04.2022 14:17
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.V. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığını, örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını ve Suriye'de çatışmalarda ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yaptığını belirtti.

Savcı, M.V'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, hakkında somut ve tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.V. savunmasında, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir toplantıya katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Münir Karaloğlu, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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